VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Depois de ser agredida no local de trabalho, Marta foi ajudada por um jovem de 17 anos

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Marta, que cresceu numa família dedicada à saúde e seguiu a sua vocação, tornando-se enfermeira. Sempre viveu a profissão com orgulho e entrega, até ser vítima de um grave episódio de violência por parte de uma utente no local de trabalho. Apesar do medo e das profundas marcas emocionais, Marta manteve-se no mesmo serviço onde foi agredida e demonstra uma força notável: regressou ao exercício das suas funções e chegou mesmo a prestar cuidados à utente que a atacou.

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 19min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Vídeos

Terá colocado câmaras escondidas em ginásios para gravar homens nus. Paulo Abreu dos Santos enfrenta novas acusações

Há 31 min

Inspetor Chefe da PJ mostra indignação com crime: “Foi uma profunda inconsciente”

Há 34 min

Mulher tenta acabar com a própria vida explodindo prédio e causa a morte de duas crianças de 3 e 5 anos

Há 43 min

Enfermeira vê-se obrigada a continuar a atender utente que a agrediu violentamente

Há 1h e 15min

Cristina Ferreira recebe convidada que viveu situação violenta: “Está mesmo muito nervosa”

Há 1h e 20min

Marta é enfermeira e foi agredida por utente: “Começou a falar aos gritos e a encostar a testa à minha, pontapeou-me, puxou-me o rabo-de-cavalo…”

Há 1h e 25min

Maria Botelho Moniz quer ter mais filhos? Apresentadora surpreende com resposta a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Há 1h e 31min
MAIS

Mais Vistos

Menina de 13 anos ajuda os pais a matar idoso: “Foi comprar uma pá e ajudou os adultos a levar o corpo para o Pinhal, onde o enterraram”

Ontem às 12:31

Cristina Ferreira faz confissão inédita a ex-concorrente do “Secret Story 9”: “Tenho que te dizer isto”

15 dez, 11:16

Maria Botelho Moniz revela a primeira grande figura da "1.ª Companhia"

Há 1h e 32min

Separada há mais de 10 anos, Palmira nunca se divorciou a pedido do sogro: «Não nos falamos, mas lavo-lhe a roupa»

Ontem às 10:22

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esqueça o bolo-rei e aposte neste bolo de Natal

Há 3h e 4min

Natal com menos calorias. Experimente este Bolo de Rainha saudável

Ontem às 18:00

7 minutos é o tempo que demora a fazer estas filhoses saudáveis na air fryer

Ontem às 17:30

Há um segredo para fazer a aletria perfeita. E quem nos contou foi Manuel Luís Goucha

Ontem às 14:33

Fora do Estúdio

Zé, ex-noivo de Liliana, mostra como este ano o Natal é diferente: «A vida dá voltas»

Há 3h e 21min

Aos 47 anos, atriz da TVI é mãe pela primeira vez. Foto da bebé está a encantar os fãs

Hoje às 08:51

Ausente das galas do «Secret Story», Vera mostra-se ao lado de Zé, ex-noivo de Liliana

Ontem às 16:41

Cristina Ferreira toma decisão importante e mostra resultados na sua forma física: «Como se vê na última foto»

Ontem às 11:53

Fotos

Novo reality show da TVI tem personalidades que ninguém está à espera. E uma já é conhecida, revelou Maria Botelho Moniz

Há 40 min

Georgina Rodríguez fica em 'choque' após atitude de Cristiano Ronaldo

Há 2h e 7min

Esqueça o bolo-rei e aposte neste bolo de Natal

Há 3h e 4min

Zé, ex-noivo de Liliana, mostra como este ano o Natal é diferente: «A vida dá voltas»

Há 3h e 21min