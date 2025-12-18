No “Dois às 10”, conhecemos a história de Marta, que cresceu numa família dedicada à saúde e seguiu a sua vocação, tornando-se enfermeira. Sempre viveu a profissão com orgulho e entrega, até ser vítima de um grave episódio de violência por parte de uma utente no local de trabalho. Apesar do medo e das profundas marcas emocionais, Marta manteve-se no mesmo serviço onde foi agredida e demonstra uma força notável: regressou ao exercício das suas funções e chegou mesmo a prestar cuidados à utente que a atacou.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Depois de ser agredida no local de trabalho, Marta foi ajudada por um jovem de 17 anos
- Joana Lopes
- Há 1h e 19min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
04:02
Depois de ser agredida no local de trabalho, Marta foi ajudada por um jovem de 17 anos
Há 1h e 19min
01:57
Gonçalo Quinaz sobre Pedro e Marisa: “Não venham dizer que foi o jogo que levou este casal a isto”
Há 3h e 1min
06:25
Cristina Ferreira reage a acusação feita a figura pública: “Está uma investigação em curso”
Há 2h e 52min
06:25
Irmã de Cristiano Ronaldo é alvo de investigação. Cristina Ferreira defende Elma Aveiro: “Da investigação à culpa vai uma grande distância”
Há 2h e 51min
05:01
Cristina Ferreira sobre as férias de Liliana Filipa na neve: “Não sabemos quem faz as fotos, mas…”
Há 2h e 46min
05:12
Vídeo de João Cancelo a ameaçar pessoa em avião torna-se viral
Há 2h e 31min
02:17
Georgina Rodríguez avança detalhes sobre o casamento com Cristiano Ronaldo
Há 2h e 30min
03:48
Ex-concorrentes de reality show chocam com nova vida fora do país
Há 2h e 15min
02:16
Maria Botelho Moniz sobre apresentar a “1.ª Companhia”: “Eu estou muito entusiasmada”
Há 1h e 39min
02:16
Maria Botelho Moniz expressa gratidão: “É uma coisa que tenho de agradecer à TVI”
Há 1h e 38min
05:53
Este é o primeiro nome da "1.ª Companhia", a seguir a Maria Botelho Moniz
Há 1h e 33min
02:16
Maria Botelho Moniz antecipa o que aí vem na “1.ª Companhia”. Nova casa, novos concorrentes e muitas novidades
Há 1h e 33min
05:53
Maria Botelho Moniz revela a primeira grande figura da "1.ª Companhia"
Há 1h e 32min
01:26
Maria Botelho Moniz quer ter mais filhos? Apresentadora surpreende com resposta a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos
Há 1h e 31min
01:26
Maria Botelho Moniz sobre a sua nova forma física: “Sinto que estou a voltar a mim”
Há 1h e 31min
02:34
Marta é enfermeira e foi agredida por utente: “Começou a falar aos gritos e a encostar a testa à minha, pontapeou-me, puxou-me o rabo-de-cavalo…”
Há 1h e 25min