Depois de ser mãe aos 25 anos, Diana recebeu diagnóstico que a assustou: “Eu não posso ter esta doença. Isto é impensável”

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Diana, que recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla pouco depois de completar 25 anos e poucos meses após o nascimento da filha, Constança. Hoje, com 6 anos, a menina demonstra uma maturidade e sensibilidade tocantes, compreendendo a condição da mãe e ajudando ativamente a tornar o dia a dia mais leve e harmonioso.