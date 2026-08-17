Depois do Big Brother Verão, Miguel já pensa no futuro com Mariana Sá: «É esse o plano»

No «Dois às 10», Miguel, o 9.º expulso do "Big Brother Verão", revela em estúdio que já pensa no futuro ao lado de Mariana Sá e confirma que o plano dos dois é, eventualmente, viverem juntos. A entrevista traz este momento mais pessoal, que mostra como o concorrente de Santarém saiu da casa a levar consigo mais do que memórias do jogo.