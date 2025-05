Depois do diagnóstico fatal mãe de Catarina só viveu 1 mês

No «Dois às 10», Catarina partilha a dor da perda da mãe, um golpe repentino que a confrontou com a fragilidade da vida. A leucemia, implacável, levou-a em menos de um mês, um período de sofrimento intensificado pelas restrições da pandemia. Catarina recorda as visitas difíceis, o aperto de mão da mãe e o pedido desesperado: «Chorei muito e agarrei-lhe na mão e pedi, pedi para ficar comigo, porque ainda precisava muito dela». A fé abalada e a súplica a Deus para que não a levasse, um grito de angústia que ecoa na sua memória. A perda da mãe, o «motor da família», deixou um vazio imenso, memórias carregadas de dor e saudade. Saiba mais em TVI Player