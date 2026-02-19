VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Depois dos 50, mãe de criança que comoveu o país dá nova oportunidade ao amor

No “Dois às 10”, Vanessa Afonso partilha a história de amor, dor e transformação que marcou para sempre a sua vida. Conhecida como a mãe da princesa Nonô, Vanessa viu a filha, Leonor, ser diagnosticada com um tumor no rim quando tinha apenas cinco anos. A pequena guerreira não resistiu e partiu a 13 de setembro de 2014 — um dia que mudou tudo. Entre lágrimas e fé, Vanessa acredita que a filha foi para o colo de Jesus. A partir desse momento, sente que deixou de existir como mulher para sobreviver enquanto mãe em luto. Camuflou a própria dor ao abraçar a de outros pais que enfrentavam perdas semelhantes, criou uma associação e passou a viver em modo sobrevivência. Uma conversa emocionante sobre perda, resiliência e a força que nasce do amor maior.

  • Joana Lopes
  • Há 29 min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Mãe da princesa Nonô voltou a casar e escolheu o dia em que a filha celebraria o 17.º aniversário

Há 30 min

Recorda-se da princesa Nonô? Mãe apanha todos de surpresa: “O inesperado aconteceu”

Há 33 min

Oito anos depois da morte da princesa Nonô, mãe regressa ao ecrã: “Pus a minha dor no bolso e fui…”

Há 36 min

Antes da “1.ª Companhia”, Filipe Delgado tinha 7 mil seguidores. Agora, o que tem é inacreditável

Há 46 min

Marido de Filipe Delgado revela como está a agenda do cantor após a “1.ª Companhia”

Há 47 min

Tio de Noélia revela planos da sobrinha: “Está na hora de engravidar”

Há 50 min

Mãe de Soraia Sousa faz agradecimento a Cláudio Ramos, após comentário deste sobre a filha

Há 52 min
MAIS

Mais Vistos

Filho de Cristiana Jesus surpreende com resposta a Manuel Luís Goucha e deixa a mãe sem reação

Ontem às 08:51

Salvador foi saudável até aos 9 anos, mas aí tudo mudou: “Começou a entrar em paranoia”

Ontem às 12:15

Em direto, Cláudio Ramos descobre separação de casal famoso: “Não estava a contar”

Ontem às 10:18

Mãe de ex-atriz da TVI é diagnosticada com doença sem cura: “Tenho medo que me liguem a dizer que o pior aconteceu”

Ontem às 11:38

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Antes de dia importante, Pedro Jorge envia mensagem a Cristina Ferreira

Há 2h e 52min

Não vai acreditar no hobby que Hélder Fráguas pratica

Ontem às 17:00

A partilha enigmática de Cláudio Ramos: «É mesmo importante»

Ontem às 16:39

Todos invejam o corpo deste rosto da TVI aos 47 anos. E ele revelou o segredo

Ontem às 16:00

Fotos

Cantora portuguesa interrompeu gravidez e nunca mais pôde engravidar: «Demorei a aceitar porque acho que nasci para ser mãe

Há 1h e 23min

Antes de dia importante, Pedro Jorge envia mensagem a Cristina Ferreira

Há 2h e 52min

Não vai acreditar no hobby que Hélder Fráguas pratica

Ontem às 17:00

A partilha enigmática de Cláudio Ramos: «É mesmo importante»

Ontem às 16:39