Depressão Kristin deixou esta família sem nada em poucas horas: «Metemos os meninos dentro do roupeiro»

No «Dois às 10», dia 28 de Janeiro foi marcado por uma tempestade que arrasou o país inteiro. Zonas como Leiria, Ourém, etc foram extremamente afetadas. Alguns relatos e notícias mostram como a Depressão “Kristin” afetou alguns portugueses. Fátima Sousa foi uma delas. Perdeu a casa onde vivia com o marido Luís Filipe os filhos Lucas e Enzo. Uma perda que não se supera. Mas esta mulher não sofreu só com a perda da casa. Em 2025 Fátima perdeu o pai para o suicídio. Duas semanas depois… o sogro. Hoje encara a vida com pouca esperança. Para ela a vida deixou de ter cor, e o sorriso desvaneceu-se.