Desde 2017 a vida de Filipe mudou por completo: «A minha vida depende de uma máquina»

No «Dois às 10», acompanhamos o testemunho emocionante de Filipe Almeida, que vive há oito anos em hemodiálise. Partilha a angústia inicial de depender de uma máquina, descrevendo-a como «o fim do mundo». Com o apoio da mulher e dos três filhos, aprendeu a viver com a doença, viajando para mais de 40 países e fazendo hemodiálise em cada um deles. Uma história de resiliência e esperança na espera de um transplante que lhe permita uma vida plena. Saiba mais em TVI Player