Desenvolvimentos no julgamento de Fernando Valente: «Houve aqui alguma tensão com o pai de Mónica Silva»

No «Dois às 10», António José Leite, repórter da TVI, em direto do Tribunal de Aveiro, relata o julgamento de Fernando Valente, acusado do homicídio de Mónica Silva. O julgamento decorre à porta fechada. O repórter entrevistou a mãe de Mónica e descreve o ambiente tenso no tribunal, principalmente quando Fernando se encontrava próximo da família da vítima. Saiba mais em TVI Player