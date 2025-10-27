VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Detalhe quase ignorado no caso da vereadora de Vagos vem à tona

No «Dois às 10», aborda-se o trágico caso em que a vereadora da Câmara de Vagos terá sido assassinada a tiro pelo próprio filho de 14 anos. Cristina Ferreira mostra-se solidária com o pai do jovem, que não tem sido muito falado.

  • Hoje às 12:51
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

«És tu?»: Goucha reage ao regresso de António Leal e Silva após cirurgia estética

Há 2h e 39min

Imagens de Susana Gravato em vida surgem nas redes sociais. País continua em choque com crime em Vagos

Hoje às 12:39

Rui já conheceu Zé? Ex-concorrente sobre o ex-noivo de Liliana: «É este rapaz que viveu isto…»

Hoje às 12:04

Concorrente do «Secret Story 9» estava apaixonado por Rui? Ex-concorrente afirma: «Acredito»

Hoje às 11:58

Cristina Ferreira repara em pormenor no corpo de Rui: «Parecia tenebroso»

Hoje às 11:54

Cláudio Ramos compara Rui com a filha e recebe resposta pouco esperada de um jovem de 21 anos

Hoje às 11:46

Depois de sair do «Secret Story 9», Rui partilha com Cristina Ferreira o que ainda ninguém sabia

Hoje às 11:45
MAIS

Mais Vistos

Rui já conheceu Zé? Ex-concorrente sobre o ex-noivo de Liliana: «É este rapaz que viveu isto…»

Hoje às 12:04

Gonçalo Quinaz sobre a saída de Rui do «Secret Story 9»: «Nada acrescentou»

Hoje às 10:01

Cristina Ferreira repara em pormenor no corpo de Rui: «Parecia tenebroso»

Hoje às 11:54

Concorrente do «Secret Story 9» estava apaixonado por Rui? Ex-concorrente afirma: «Acredito»

Hoje às 11:58

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Descubra 5 receitas de sopas para experimentar este outono

Há 53 min

Experimente este bolo saudável para servir com chá

Há 3h e 23min

Impossível resistir ao bolo de chocolate de Manuel Luís Goucha. Temos a receita e é tão fácil de fazer

Ontem às 07:44

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

21 out, 15:30

Fora do Estúdio

Com apenas 5 anos, atirou o irmão recém-nascido pela janela. Estaremos perante uma nova geração mais violenta ou simplesmente incompreendida?

Há 1h e 23min

Fique atento ao seu filho. Um menino de 12 anos morreu após seguir comportamento incentivado nas redes sociais

Há 1h e 53min

«És tu?»: António Leal e Silva regressa à televisão 'mais novo do que nunca' após cirurgia estética

Há 2h e 20min

Bruna Gomes 'indignada' com reação de Rui quando soube que Pedro Jorge e Marisa são casados

Hoje às 09:46

Fotos

Descubra 5 receitas de sopas para experimentar este outono

Há 53 min

Com apenas 5 anos, atirou o irmão recém-nascido pela janela. Estaremos perante uma nova geração mais violenta ou simplesmente incompreendida?

Há 1h e 23min

Fique atento ao seu filho. Um menino de 12 anos morreu após seguir comportamento incentivado nas redes sociais

Há 1h e 53min

«És tu?»: António Leal e Silva regressa à televisão 'mais novo do que nunca' após cirurgia estética

Há 2h e 20min