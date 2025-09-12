Detido padrasto que abusou sexualmente do enteado durante cinco anos

Na Atualidade do «Dois às 10», a repórter Tânia Almeida apresenta-nos o caso de um homem que foi detido ao chegar a Portugal por ter abusado sexualmente do enteado durante cinco anos, tendo começado quando ele teria apenas nove anos de idade.
11:07
07:55
No momento de dizer adeus, atores da TVI e Cristina Ferreira não contêm emoção
Hoje às 10:08
05:23
Ainda se recorda do peculiar anúncio que deu início ao fenómeno «Festa é Festa»?
Hoje às 10:10
05:00
«Nós gravámos a vomitar»: Equipa de atores da TVI recordam aventura em cruzeiro
Hoje às 10:27
04:13
Manuel Marques: «Mudaram a minha vida»
Hoje às 10:31
06:19
Cristina Ferreira: «Nem temos bem noção do que se fez»
Hoje às 10:39
04:49
Cristina Ferreira abre o coração: «Foi das coisas que mais me emocionou»
Hoje às 11:00
04:03
Ana Brito e Cunha em lágrimas: «Não vou esquecer»
Hoje às 11:02
01:05
Ana Brito e Cunha recorda encontro inesperado: «A pessoa que me criou»
Hoje às 11:08
04:29
Parece difícil de acreditar, mas este era o primeiro final pensado para «Festa é Festa»
Hoje às 11:10
03:31
Cristina Ferreira em lágrimas: «É para a minha vida...»
Hoje às 11:22
04:17
Preparado para o que vem aí? Estas são as grandes novidades que vai poder ver na TVI
Hoje às 11:26
06:53
Alexandra Leitão revela o seu surpreendente segundo nome e a razão por detrás do mesmo
Hoje às 12:12
04:56
Mãe de Alexandra Leitão foi presa política: «É um orgulho»
Hoje às 12:17
07:08
Alexandra Leitão reage: «Ouço sempre que sou uma pessoa muito séria... Acho que não»
Hoje às 12:28
06:23
Alexandra Leitão e a sua paixão: «A Educação é uma área fantástica»
Hoje às 12:37