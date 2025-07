Devemos abrir os olhos debaixo de água? A resposta vai deixá-lo de boca aberta

No «Dois às 10», recebemos Catarina Monteiro, médica oftalmologista, para esclarecer todas as questões sobre os cuidados que devemos ter com os nossos olhos durante o verão.

Fomos para a rua e os nossos telestectadores deixaram as seguintes perguntas:

1. Como devemos escolher óculos de sol?

2. As crianças devem usar óculos de sol?

3. Abrir os olhos debaixo de água na praia ou na piscina é perigoso?

4. O que devemos fazer quando entra areia nos olhos? Especialmente em crianças!?

O «Dois às 10» é o programa das manhãs da TVI, conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, que diariamente acompanha os telespectadores com conversas emotivas, entrevistas exclusivas, rubricas de entretenimento e informação útil. Com uma forte ligação ao público, o formato aposta em histórias reais, convidados especiais e momentos de grande cumplicidade entre os apresentadores, sendo uma das principais apostas da estação para as manhãs televisivas em Portugal.