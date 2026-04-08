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Dia de festa acabou em tragédia: “O nosso amigo nunca apareceu ao pé de nós”

No “Dois às 10”, ouvimos o testemunho marcante de Filipa, que carrega consigo as cicatrizes de uma infância difícil e de um momento trágico que mudou a sua vida para sempre. O que deveria ser um dia de celebração entre amigos transformou-se num pesadelo, quando o jipe em que seguiam caiu num poço com água, numa pedreira desativada. Filipa sobreviveu, mas perdeu o amigo Diogo, numa experiência que a marcou profundamente e que ainda hoje ecoa na sua vida.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:42
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