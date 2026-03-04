No “Dois às 10”, recebemos Ana, um verdadeiro exemplo de superação e prova viva de que vale sempre a pena lutar pelos nossos sonhos, mesmo quando o caminho parece impossível. Depois de enfrentar e vencer dois cancros, Ana transformou a adversidade em força e nunca desistiu do seu maior objetivo: fazer história ao tornar-se a primeira mulher presidente da Junta de Freguesia de Pendilhe.
Diagnóstico de cancro tornou Ana Presidente da Junta de Freguesia
- Joana Lopes
- Há 2h e 39min
