Diagnóstico tardio: Maria Inês revela que os médicos desvalorizaram estes sintomas da irmã

No «Dois às 10», Maria Inês Lopes partilha a experiência da sua irmã com cancro da mama. A convidada revela que, devido à amamentação, o nódulo detetado foi inicialmente desvalorizado pelos médicos, o que atrasou o diagnóstico e o início do tratamento. Maria Inês alerta para a importância de insistir na procura de ajuda médica quando algo não parece normal, mesmo após um primeiro diagnóstico que pareça tranquilizador. Saiba mais em TVI Player