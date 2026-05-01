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Diana Dora sobre concorrentes do Desafio Final: «Eram os dois que me incomodavam»

No Dois às 10, conversamos com Diana Dora, a segunda concorrente expulsa do Desafio Final. A ex-concorrente fala de alguns colegas de casa.

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:16
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