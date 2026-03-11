No «Dois às 10», Diana Dora que não resistiu à votação express e foi expulsa. Recebemos a ex-concorrente que revela o que correu mal e faz um balanço da experiência.
Diana Dora sobre discussão dentro da Casa: «Saltou-me mesmo a tampa!»
- Hoje às 11:26
03:00
03:03
Inesperado! Juiz Hélder Fráguas «invade» estúdio, em direto
Hoje às 10:40
06:12
Perda de visão silenciosa: Saiba como identificar e prevenir!
Hoje às 10:50
04:11
Diana Doara assume erro após sair do «Secret Story»: «Joguei mal!»
Hoje às 11:19
01:36
Inédito: As imagens do casting de Diana Dora para o «Secret Story»
Hoje às 11:23
06:14
Diana Dora opina sobre a relação de Hugo e Sara e revela conversa com o concorrente
Hoje às 11:33
05:40
Em direto! A reação imperdível de Diana Dora ao segredo de Catarina
Hoje às 11:39
03:24
Aos 35 anos, o diagnóstico que mudou tudo: A luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica
Hoje às 11:49
11:12
Filipa tem 35 anos e luta contra a ELA: «Em um ano deixei de ter mobilidade»
Hoje às 12:04