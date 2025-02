Diana nasceu com os dois órgãos sexuais: «Viver com isto diariamente é uma violência psicológica extrema»

Carla Anes

Hoje às 11:52

No «Dois às 10», Diana Gomes, uma pessoa intersexo, partilha a sua experiência de vida. Diana nasceu com partes dos órgãos sexuais masculino e feminino, o que lhe causou grande sofrimento psicológico ao longo da vida, especialmente na adolescência, quando percebeu que o seu corpo era maioritariamente feminino. Foi registada com um nome masculino e tratada como um menino até à adolescência. Aos 12/13 anos, começou a desenvolver características femininas, o que a levou a questionar a sua identidade de género. Diana descreveu a sua situação física como tendo um órgão genital masculino, embora não completamente formado, e mamas que se desenvolveram naturalmente. A sua experiência demonstra os desafios e a violência psicológica que as pessoas intersexo enfrentam diariamente.

