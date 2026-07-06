Diego revela com que concorrentes quer manter uma ligação fora do “Big Brother Verão”

No “Dois às 10”, recebemos Diego, o primeiro concorrente expulso da casa do “Big Brother Verão”. Depois da saída, o ex-concorrente faz um balanço da sua participação, recorda os momentos mais marcantes da experiência e fala das relações que criou dentro da casa. Durante a conversa, revela ainda com que concorrentes pretende manter uma ligação e amizade fora do reality show.