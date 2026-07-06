Diego revela o que descobriu após sair do “Big Brother Verão”: “Talvez por ameaça”

No “Dois às 10”, recebemos Diego, o primeiro concorrente expulso da casa do “Big Brother Verão”. O ex-concorrente faz um balanço da sua participação, reage aos momentos que marcaram a sua passagem pelo reality show e revela o que descobriu após abandonar a casa. Entre as revelações, partilha uma informação que o surpreendeu e admite que tudo poderá ter acontecido “talvez por ameaça”.