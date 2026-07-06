Diego sobre concorrente do “Big Brother Verão”: “Tinha várias jogadinhas”

No “Dois às 10”, recebemos Diego, o primeiro concorrente expulso da casa do “Big Brother Verão”. O ex-concorrente faz um balanço da sua experiência no reality show, recorda os momentos mais marcantes da sua participação e comenta a postura dos colegas dentro da casa. Sem rodeios, deixa ainda críticas à estratégia de um dos concorrentes, garantindo que “tinha várias jogadinhas”.