Dificilmente este rosto lhe é estranho. Conhecido como “Doutor Finanças”, tem uma história inacreditável por detrás do se conhece

No “Dois às 10”, ficamos a conhecer a história inspiradora do homem por detrás do “Doutor Finanças”. Antes do sucesso, há um Rui que nunca gostou da escola, começou a trabalhar como pizzeiro e entrou na banca como estafeta, função que acredita ter feito melhor do que ninguém. Depois de passar por vários departamentos e perceber que não iria evoluir mais, decidiu arriscar e criar a sua própria empresa. Em 2014 fundou a Doutor Finanças, um projeto que lhe permite ajudar pessoas e que mudou a sua vida. De estafeta a CEO e de CEO a Chairman, Rui prova que não é preciso ter formação superior para concretizar sonhos — porque sonhar alto custa exatamente o mesmo que sonhar baixo.