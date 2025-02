Diga adeus às rugas com estes 2 truques fáceis e eficazes!

Carla Anes

Hoje às 10:26

No «Dois às 10», Cláudio Ramos conversa com o Dr. Luís Uva sobre cuidados com a pele do rosto. Cláudio inicia a conversa partilhando uma dica para evitar rugas: dormir de barriga para cima com fronhas de seda. O médico explica os benefícios da seda, que é mais suave para a pele. Dr. Luís Uva aconselha ainda dormir com soutien de desporto para evitar vincos no peito, especialmente para mulheres. O médico aborda também a importância da posição de dormir, explicando que dormir de barriga para cima ajuda a reduzir o aparecimento de rugas, com a ajuda da gravidade. Cláudio questiona a eficácia dos cremes, e o médico explica que cremes e séruns ajudam, principalmente pela concentração de princípios ativos que possuem. No entanto, recomenda sempre a consulta com um especialista para determinar o creme mais adequado ao tipo de pele. Cláudio partilha ainda uma experiência pessoal onde descobriu manchas na pele após usar um creme aleatoriamente. Dr. Luís Uva explica a importância de consultar um profissional, especialmente para pessoas com pele sensível. O médico recomenda tratamentos de bioestimuladores e laser para estimular a produção de colagénio e melhorar a aparência da pele.

