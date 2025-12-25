Dina Aguiar: «A minha felicidade não depende dos que os outros pensam»

No «Dois às 10», Dina Aguiar responde com elegância a quem possa ter duvidado do seu valor. A histórica jornalista confessa que, em momentos de mudança, a autoestima é fundamental e deixa uma lição de vida: a sua felicidade e validação vêm de dentro, não da opinião alheia ou de cargos. Uma reflexão poderosa sobre confiança, maturidade e a liberdade de quem sabe exatamente quem é, dentro e fora do ecrã.