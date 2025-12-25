VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Dina Aguiar apaixonou-se aos 68… e casou aos 72 anos

No «Dois às 10», Dina Aguiar prova que o amor não tem idade. A jornalista conta como se apaixonou aos 68 anos, numa fase em que já não procurava romance, e revela os detalhes do casamento que celebrou recentemente, aos 72. Uma história inspiradora sobre recomeços e sobre como a vida pode surpreender quando menos esperamos.

  • Hoje às 11:40
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Vídeos

Cristina Ferreira sobre sucesso de Zé: «Acham que a Liliana está à espera?»

Há 3h e 50min

Houve conversa entre Dylan e Vera: eles contam tudo pela primeira vez

Há 3h e 52min

Ana Cristina já falou com Bruno desde a saída do programa? Ela conta tudo

Há 3h e 58min

Rui viajou até aos Açores para visitar Mariana… e nem acredita quem se juntou

Hoje às 12:28

Vera já resolveu tudo com Dylan? «Senti necessidade de pedir desculpas»

Hoje às 12:22

Conheça Dayanne e Mayanna: As filhas de Vera estreiam-se ao lado da mãe no pequeno ecrã

Hoje às 12:16

Dina Aguiar de regresso à televisão? A jornalista responde

Hoje às 11:45
MAIS

Mais Vistos

Em lágrimas, Sandra Felgueiras deixa uma mensagem de Natal que emocionou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Ontem às 11:46

Irmã em luto sonhou com o irmão de 16 anos, que pôs termo à vida: «Pediu-me para...»

23 dez, 11:56

Cristina Ferreira escondeu da família um segredo de Natal

Ontem às 10:26

Dinis pôs termo à vida depois de um colega de turma fazer o mesmo. Esta foi a última mensagem que mandou à irmã

23 dez, 11:50

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

19 dez, 16:00

Fora do Estúdio

Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

23 dez, 08:49

Assim que chega a estúdio, Fábio ouve o que não queria. E há quem mencione Zé, ex-noivo de Liliana

22 dez, 09:18

O comentário de Joana que valeu uma ovação do público no estúdio do «Secret Story»

22 dez, 08:51

Secret Story: Esta foi a pergunta de Liliana que a mãe preferiu não responder

22 dez, 08:37

Fotos

Próximos de Zé, Dylan e Rui acreditam que Liliana vai ficar em 'choque' quando sair: «Não está à espera, de todo»

Há 3h e 55min

Vera com agenda cheia para 2026. Além das presenças, há um segredo bem guardado

Hoje às 12:29

Vera acaba com as dúvidas e revela o que ninguém esperava ao falar de Inês

Hoje às 12:22

Vera revela conversa privada com Dylan e expõe algo que não podia ficar por fazer

Hoje às 12:20