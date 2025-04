Dinis abre o coração e faz desabafo tocante: «O meu propósito era conseguir enfrentar os problemas»

No «Dois às 10», Dinis, ex-concorrente do Big Brother, partilhou a sua experiência e os motivos que o levaram a participar no programa. Dinis explicou que a sua principal motivação era aprender a lidar com os seus problemas, algo que admitiu evitar na sua vida. O apresentador questionou Dinis sobre como reagiria se fosse expulso do programa e como lidaria com os problemas fora da casa. Dinis argumentou que, apesar da sua saída, o programa permitiu-lhe crescer e aprender a enfrentar as suas dificuldades. Dinis referiu que a sua participação no Big Brother foi uma experiência de aprendizagem e de autoconhecimento. Saiba mais em TVI Player