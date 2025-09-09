No «Dois às 10», Diogo Bordin fala sobre a amizade com António Leal e Silva e esclarece todas as especulações que circularam nas redes sociais sobre uma possível relação entre os dois. O ex-concorrente do Big Brother 2025 revela como se conheceram, recorda o gesto de António que lhe mostrou apoio e deixa claro que, apesar dos rumores, são apenas amigos.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Diogo Bordin revela como conheceu António Leal e Silva: «Ele disse...»
- Há 43 min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
04:24
Diogo Bordin revela como conheceu António Leal e Silva: «Ele disse...»
Há 43 min
01:16
Cláudio Ramos arranca programa com mensagem muito especial de parabéns para Cristina Ferreira
Há 2h e 34min
12:36
Rosa tornou-se peixeira por amor: Conheça a incrível história da «CR7 do peixe»
Há 2h e 14min
11:21
Come fruta ao pequeno-almoço? Nem todas são tão saudáveis como pensa... Descubra as melhores opções
Há 2h e 2min
08:21
O poder de fotografar grávidas: «Chegam sem autoestima... É uma grande satisfação quando saem dali felizes»
Há 1h e 51min
08:37
Sabe o que é a colestase gravídica? Conheça esta doença que pode afetar tanto o bebé como a mãe
Há 1h e 32min
07:26
«Quando vi a minha filha pela primeira vez não senti assim nada de especial»: Psicóloga explica este fenómeno
Há 1h e 20min
06:19
Diogo Bordin responde a pergunta sobre Carolina Braga: «Gostavas de a ter na tua vida?»
Há 48 min