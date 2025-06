Diogo Marcelino pede a mão de Mafalda Diamond a David Diamond. E há vídeo!

No «Dois às 10», foi partilhado um momento inesquecível vivido na noite de São João: Diogo Marcelino pediu a mão de Mafalda Diamond ao pai, David Diamond, num gesto cheio de humor. Ao som de uma música representativa do momento, Diogo protagonizou uma cena descontraída mas cheia de significado, que rapidamente conquistou quem assistia. O ambiente festivo, aliado à leveza e boa disposição do pedido, tornou este momento ainda mais especial — e claro, não passou despercebido no programa da manhã da TVI, onde foi comentado com sorrisos e emoção. E há vídeo!