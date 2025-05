No «Dois às 10», a discussão acesa entre Carolina e Luís expõe a falta de reação de Diogo, gerando críticas e questionamentos. A inação de Diogo é vista como uma falha em proteger e defender Carolina, especialmente no contexto da disputa pelo quarto. A situação levanta dúvidas sobre o impacto da sua atitude no bem-estar emocional de Carolina e na dinâmica do grupo. Saiba mais em TVI Player