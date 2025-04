Diogo sobre o diagnóstico de leucemia: «Porque há tantas crianças no mundo, eu fui logo a escolhida.»

No «Dois às 10», Diogo partilha a sua história de superação desde os 11 anos, quando a leucemia mudou o seu sonho de ser futebolista. Apesar do diagnóstico inicial de esclerose após sentir fortes dores nas costas, a persistência dos pais em procurar respostas levou ao diagnóstico correto no Hospital de São João. «Quando eu tinha 11 anos, eu gostava muito de jogar à bola e entretanto comecei a sentir-me mais dois fortes na coluna», recorda Diogo, descrevendo o início da sua jornada. A luta contra a leucemia foi árdua, com tratamentos intensivos e longos períodos de internamento. A fé inabalável da família e o apoio médico foram cruciais para superar os momentos mais difíceis. Diogo enfrentou a dor e os efeitos secundários da quimioterapia com resiliência, comunicando por gestos quando as feridas na boca o impediam de falar. A experiência transformadora ensinou-o a valorizar a vida e a encarar os desafios como batalhas a vencer. Hoje, Diogo inspira outras crianças a acreditarem na superação, mostrando que é possível vencer a leucemia e construir um futuro cheio de esperança. Saiba mais em TVI Player