Diogo Valsassina e Ana Guiomar juntos no Brasil? Cristina Ferreira comenta

Carla Anes

Há 3h e 40min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira comentou uma possível reconciliação entre Diogo Valsassina e Ana Guiomar. A apresentadora abordou as notícias que circulam sobre o casal ter sido visto junto no Brasil, onde Diogo Valsassina celebrou o seu 38º aniversário. Apesar das notícias, Cristina Ferreira levantou dúvidas sobre a reconciliação, sugerindo que a viagem pode ter sido apenas entre amigos. A apresentadora referiu ainda que respeita a privacidade dos dois atores e que aguardará por confirmações.

