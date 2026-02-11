VÍDEO SEGUINTE
Disse “volto já” e nunca mais voltou a casa. A morte trágica do marido de Liliana marcou o início de um pesadelo

No “Dois às 10”, conhecemos Liliana, uma mulher de força que viu o sonho da sua quinta pedagógica ser destruído pelos incêndios de 2017. Ao lado do marido, lutou para recomeçar, mas quatro anos depois ficou viúva, sozinha com dois filhos. Em dezembro, um novo incêndio voltou a atingir a quinta. Apesar de tudo, Liliana não desiste de transformar o seu sonho em realidade.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:55
