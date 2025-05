«Diziam que era mongoloide que nunca ia falar nem escrever»: Pai recorda diagnóstico do filho

No «Dois às 10», Manuel recorda o momento em que recebeu o diagnóstico do filho, Sílvio. O convidado partilha as dificuldades iniciais em aceitar a Trissomia 21 do filho e o choque emocional que sentiu. Apesar dos prognósticos negativos dos médicos, Manuel e a sua esposa nunca perderam a esperança, e lutaram incansavelmente para que Sílvio tivesse todas as oportunidades. Saiba mais em TVI Player