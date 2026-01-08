Diziam que Miguel nunca iria andar ou falar. Hoje, impressiona com a sua profissão

No “Dois às 10”, ficamos a conhecer a inspiradora história de Miguel que, mal nasceu, viu a vida apresentar-lhe um enorme desafio. Com paralisia cerebral desde o nascimento, nunca permitiu que essa condição o definisse ou limitasse os seus sonhos. Hoje, aos 23 anos, é completamente autónomo: conduz, trabalha como personal trainer e prova diariamente que a determinação, a força de vontade e a superação podem transformar qualquer obstáculo num caminho de conquistas.
