No segmento «Doutores do Amor» no «Dois às 10», Mafalda partilhou uma história surpreendente: acreditava viver um verdadeiro conto de fadas, mas descobriu que afinal era “a outra” numa relação que durou quase dois anos. Entre a dor da traição e a raiva da descoberta, decidiu preparar a sua própria vingança.
Do amor à desilusão: Mafalda percebeu que era 'a outra' e preparou a sua vingança
- Hoje às 10:19
