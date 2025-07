Do futebol para a política: Pedro Duarte abre o livro da sua vida no Dois às 10

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam Pedro Duarte no «Dois às 10», onde o atual candidato à Câmara Municipal do Porto falou sobre o percurso que o levou da bola à política. Cresceu em Bessa, no Porto, onde a rua sem saída era cenário de jogos de futebol e quedas de bicicleta. O amor pelo desporto veio do pai, que o incentivou a jogar no Boavista Futebol Clube, enquanto da mãe ficou a vontade de ter mais talento na cozinha.

Na Escola Secundária Clara de Resende envolveu-se em causas sociais e ingressou na Juventude Social Democrata, que viria a liderar. Aos 26 anos foi o deputado mais jovem do Parlamento e, cinco anos depois, tornou-se secretário de Estado da Juventude. Em 2024, assumiu a pasta dos Assuntos Parlamentares pelas mãos de Luís Montenegro, cargo que deixou para abraçar a candidatura à Câmara do Porto. Pedro Duarte admite que chegou à política por acaso, mas garante que hoje é nela que encontrou a sua verdadeira missão.