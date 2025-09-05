Do sonho ao pesadelo: Atleta português quase morreu na Tailândia após infeção grave

No «Dois às 10», conhecemos Rafael Augusto, atleta profissional de Muay Thai, que viu o sonho de treinar na Tailândia transformar-se num pesadelo. Contraiu uma infeção grave que afetou órgãos vitais, enfrentou complicações médicas inesperadas e só sobreviveu graças a uma recuperação intensa, longe da família e com o apoio limitado da namorada.