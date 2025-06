Do sonho ao pesadelo - Tragédia acontece durante viagem de família

No «Dois às 10», a viagem de sonho de Salvador e da sua família à Itália transformou-se num pesadelo. Após um passeio agradável, Salvador começou a sentir-se mal, um presságio de que algo grave estava para acontecer. Graça, a esposa, percebendo a gravidade da situação, questionou-o: «Perguntei-lhe, olha, queres que ligue já para a ambulância?». A resposta afirmativa de Salvador confirmou os seus receios. A filha mais velha do casal, Helena, não hesitou e ligou de imediato para a ambulância, enquanto a situação se agravava rapidamente. Salvador começou a tremer e a ter convulsões, um cenário aterrador que se repetia enquanto aguardavam a chegada da equipa médica. A demora da ambulância intensificou o pânico, com Salvador a sofrer convulsões repetidamente junto ao supermercado onde se encontravam. O pesadelo continuou dentro da ambulância, onde Salvador persistia em ter convulsões. A situação parecia mais grave do que nunca, deixando Graça desesperada. A barreira linguística tornou-se um obstáculo adicional, obrigando a família a recorrer ao Google Tradutor para comunicar com os paramédicos, que faziam perguntas básicas sobre o estado de saúde de Salvador. Saiba mais em TVI Player