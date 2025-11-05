Do zero ao império! O segredo de um homem que se tornou uma inspiração

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Leonel Simões pelos olhos da filha. Cátia diz ser orgulhosa do pai, não só pelo homem que é mas também pela mulher que a inspirou a ser. Diz que o pai sempre a incentivou a lutar. “O que quer que faças faz bem feito”. Cátia remata a agradecer pelo pai ser a inspiração que é.