No “Dois às 10”, conhecemos a história de Carla, que ainda não tinha 40 anos quando recebeu o diagnóstico de esclerose sistémica. Uma doença rara e crónica que mudou profundamente a sua vida, obrigando-a a reformar-se por invalidez. Entre desafios diários, superação e resiliência, Carla partilha o seu percurso e dá voz a quem vive com esta condição pouco conhecida.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Doença rara não impediu Carla de realizar o sonho de casar
- Dois às 10
- Hoje às 11:55
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
08:41
Doença rara não impediu Carla de realizar o sonho de casar
Hoje às 11:55
04:31
Adriano Silva Martins reage a enredo entre Pedro Jorge e Flávia: “O Pedro Jorge está a patinar”
Hoje às 10:20
06:15
Gonçalo Quinaz posiciona-se ao lado de concorrente do “Secret Story – Desafio Final”: “Eu assumo isto”
Hoje às 10:25
04:28
Cristina Ferreira exibe imagens inéditas de conflito no “Desafio Final”: “Há novidades”
Hoje às 10:34
05:40
Cristina Ferreira pronuncia-se sobre o vestido de noiva de Júlia Palha: "É um vestido muito simples, mas..."
Hoje às 10:46
03:24
Carla tinha 37 anos quando surgiram os primeiros sintomas: “Parece que estou a apodrecer”
Hoje às 11:44
06:45
“Sentia os meus órgãos a abandonar-me”: Carla tinha 33 anos quando começaram os primeiros sinais de alerta
Hoje às 11:52
02:30
Sem capacidade para suportar os custos, pais procuram ajuda para manter as terapias de Mateus
Hoje às 11:57
03:24
Emocionada, Cristina Ferreira é solidária com pais desesperados: “Não deve haver dor maior que é sabermos que há coisas que podiam ajudar o nosso filho e nós não conseguimos pagar”
Hoje às 12:04
Mais Vistos
05:40
Cristina Ferreira pronuncia-se sobre o vestido de noiva de Júlia Palha: "É um vestido muito simples, mas..."
Hoje às 10:46
04:28
Cristina Ferreira exibe imagens inéditas de conflito no “Desafio Final”: “Há novidades”
Hoje às 10:34
04:31
Adriano Silva Martins reage a enredo entre Pedro Jorge e Flávia: “O Pedro Jorge está a patinar”
Hoje às 10:20
06:15
Gonçalo Quinaz posiciona-se ao lado de concorrente do “Secret Story – Desafio Final”: “Eu assumo isto”
Hoje às 10:25
11:32
Após desistir de reality show, ex-concorrente surge irreconhecível: “Tudo melhorou na minha vida”
Ontem às 10:10
03:24
Carla tinha 37 anos quando surgiram os primeiros sintomas: “Parece que estou a apodrecer”
Hoje às 11:44