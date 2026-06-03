Doença rara não impediu Carla de realizar o sonho de casar

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Carla, que ainda não tinha 40 anos quando recebeu o diagnóstico de esclerose sistémica. Uma doença rara e crónica que mudou profundamente a sua vida, obrigando-a a reformar-se por invalidez. Entre desafios diários, superação e resiliência, Carla partilha o seu percurso e dá voz a quem vive com esta condição pouco conhecida.