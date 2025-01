DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

«Doeu-me imenso!» - Flávia sentiu-se excluída após a formação de grupos

Carla Anes

Ontem às 11:06

No «Dois às 10», Flávia Monteiro partilha a sua mágoa por não ter sido escolhida para nenhum dos grupos formados na casa. A concorrente desabafa com Cristina Ferreira sobre o impacto emocional desta exclusão, sentindo-se de parte do grupo.