Dois acidentes simultâneos, um coma e meses de luta: a recuperação inspiradora de Miguel Ângelo

No «Dois às 10», conhecemos a emocionante história de Miguel Ângelo, filho de José Marques, que em dezembro de 2021 sofreu dois graves acidentes na mesma noite, entrando em coma profundo. Durante meses, Miguel lutou entre a vida e a morte, enfrentando diagnósticos devastadores. Com tratamento intensivo e apoio constante da família, conseguiu reaprender a falar, mover-se e recuperar parte da autonomia. Hoje, mantém terapias semanais, vai a casa nos fins de semana e segue a sua paixão pela música como DJ, mostrando que a força, a esperança e o amor familiar podem transformar até as situações mais trágicas.