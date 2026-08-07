No “Dois às 10”, recebemos Eduardo Ferreira, conhecido por todos como “Dudu”. Bombeiro Sapador de profissão, sempre levou uma vida discreta, até que, em outubro de 2024, foi revelado como um dos herdeiros de Marco Paulo. Desde então, tem sido alvo de críticas, especulações e inúmeros comentários, numa polémica em torno da herança que, dois anos depois, continua a dar que falar.
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Dois anos após a morte de Marco Paulo, há novidades sobre a herança reveladas por Eduardo Ferreira
- Dois às 10
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NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
03:29
Dois anos após a morte de Marco Paulo, há novidades sobre a herança reveladas por Eduardo Ferreira
Ontem às 11:43
02:53
Pela primeira vez, Cláudio Ramos o recebe irmão, Luís Nascimento, em programa da TVI: “Emocionei-me”
Ontem às 10:50
02:53
Irmão de Cláudio Ramos expõe, em direto, hábito do apresentador: “Lá em casa…”
Ontem às 10:51
01:03
Em lágrimas, Luís Nascimento fala sobre mudança na sua vida: “Tornou-me mais maduro”
Ontem às 11:11
00:40
Luís Nascimento desaba em lágrimas com surpresa preparada pelo irmão, Cláudio Ramos: “Desarmaste-me”
Ontem às 11:12
03:24
Em direto, mãe de Cláudio Ramos surpreende o filho, Luís Nascimento: “Foste um miúdo não esperado, mas muito desejado”
Ontem às 11:17
02:09
Cláudio Ramos recorda como reagiu à entrada do irmão, Luís Nascimento, na “Casa dos Segredos”
Ontem às 11:19
03:56
Luís Nascimento revela se ainda mantém relação com Joana Diniz
Ontem às 11:23
01:36
Luís Nascimento fala sobre o peso de ser irmão de Cláudio Ramos: “Acham que tu tens a obrigação de me sustentar”
Ontem às 11:26
03:18
Cláudio Ramos despede-se do irmão, Luís Nascimento, após a entrevista: “Foi difícil esta conversa?”
Ontem às 11:29
00:54
Cláudio Ramos confronta Eduardo Ferreira, o herdeiro de Marco Paulo: “Tens o casamento em risco?”
Ontem às 11:48
02:57
Eduardo Ferreira expõe “frente-a-frente” com Marco António, Filho de Marco Paulo
Ontem às 11:51
02:57
Eduardo Ferreira faz revelação sobre Marco Paulo: “Não aceitei um carro que o Marco Paulo me queria dar”
Ontem às 11:51
03:09
Entre lágrimas, Eduardo Ferreira faz desabafo comovente: “Não se consegue sair disto”
Ontem às 11:55
08:22
Cláudio Ramos dá notícia de última hora: “Tudo indica que foi assassinada”
Ontem às 12:24
27:04
Cláudio Ramos entrevista o irmão Luís Nascimento pela primeira vez - Veja a conversa completa
Ontem às 12:58
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Luís Nascimento desaba em lágrimas com surpresa preparada pelo irmão, Cláudio Ramos: “Desarmaste-me”
Ontem às 11:12