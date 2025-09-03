«Dois às 10» contactou centro de saúde onde bebé de 11 meses morreu à porta. Esta foi a resposta recebida

Um bebé morreu à porta das urgências de Idanha-a-Nova e a mãe acusa a unidade de saúde de não ter prestado assistência. Segundo a progenitora, o atendimento foi recusado por estar próximo da hora de fecho, o que terá impedido a entrada na unidade. A situação está a ser investigada pela ULS de Castelo Branco, que abriu um inquérito interno, e também pelo Ministério Público, que já confirmou a abertura de um processo. O caso está a gerar grande indignação e levanta novas questões sobre o acesso aos cuidados de saúde em zonas do interior. O tema foi comentado no «Dois às 10».