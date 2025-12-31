VÍDEO SEGUINTE
«Dois às 10» falou com o militar no momento em que estava barricado no posto da GNR: «Termino com a minha vida e acabou»

No «Dois às 10», a Atualidade foi marcada por um caso de extrema tensão que envolveu um militar da GNR, de 54 anos, que se barricou no posto de Aljustrel durante cerca de 14 horas. O programa revelou detalhes exclusivos sobre o momento crítico em que o militar, armado, se isolou no interior das instalações, recusando-se a sair.

Num testemunho dramático, foram partilhadas as palavras do militar durante o cerco, onde expressou o seu desespero total face a problemas pessoais e profissionais: «Termino com a minha vida e acabou». O caso, que mobilizou o Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE), terminou com a rendição do militar, sendo agora analisado pelo painel de comentadores do programa as causas e as consequências deste ato de desespero.

  • Hoje às 12:22
