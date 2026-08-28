No “Dois às 10”, recebemos, Dora uma das cabeleireiras mais reconhecidas em Portugal, que concretizou o sonho de infância de ter o seu próprio salão aos 23 anos. Hoje, aos 30, o seu talento e dedicação fazem com que clientes de norte a sul do país se desloquem até ao seu espaço para cuidar do cabelo.
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Dora é uma das cabeleireiras mais reconhecidas em Portugal
- Dois às 10
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NESTE PROGRAMA
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Dora é uma das cabeleireiras mais reconhecidas em Portugal
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