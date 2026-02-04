VÍDEO SEGUINTE
Dos 14 aos 17 anos, Daniela sofreu violência no namoro: “Sai daí que eu vou-te matar”

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Daniela, que aos 14 anos viveu o seu primeiro amor, mas também o primeiro choque de violência. Seis meses após começar a namorar, Daniela sofre o primeiro estalo, dando início a uma série de episódios de abuso que se prolongariam durante três anos.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:56
NESTE PROGRAMA
Vídeos

Cristina Ferreira preocupada com a próxima noite: «Vai mesmo chover muito»

Hoje às 12:45

Após anos de violência no namoro, Daniela refez a vida ao lado de um amigo da adolescência

Hoje às 12:08

Depois de lhe dizerem que não podia ser mãe, Daniela propôs ao namorado acabar a relação. A decisão dele vai deixá-lo sem palavras

Hoje às 12:00

Com apenas 14 anos, Daniela recebeu o primeiro estalo do namorado: “Apertava-me o pescoço, dava-me pontapés, empurrava-me contra as coisas”

Hoje às 11:50

Mafalda foi obrigada a interromper gravidez: “É uma gravidez que não pode evoluir”

Hoje às 11:40

Gravidez ectópica pôs vida de Mafalda em risco

Hoje às 11:33

Após perder o marido, Gisela continua a ser feirante para manter vivo o sonho que era dos dois

Hoje às 10:59
