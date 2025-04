Drama no «Big Brother» concorrente em lágrimas - Emoções ao rubro!

No «Dois às 10», o drama de Érica no «Big Brother» ganha destaque, com as suas emoções à flor da pele. A complexidade das relações amorosas dentro da casa, especialmente o triângulo amoroso com Dinis e Solange, é o centro das atenções. Será que Dinis tem uma preferência por Solange? A dinâmica entre os três participantes tem gerado momentos de tensão e muita especulação. A pressão do jogo e as emoções intensas parecem estar a afetar Érica, que cedeu à pressão e chorou durante um intervalo. A casa do «Big Brother» continua a ser palco de paixões, rivalidades e muitos dramas. Saiba mais em TVI Player