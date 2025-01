DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Dupla de sucesso nas redes sociais! Mia: «Transformei o meu pai num influencer»

Carla Anes

Ontem às 10:25

No «Dois às 10», Frederico Teixeira Queiroz e a filha Mia estiveram no programa para contarem a história peculiar de como Frederico se tornou um influencer. Tudo começou com vídeos caseiros durante a quarentena que se tornaram virais, mostrando a cumplicidade entre pai e filha.