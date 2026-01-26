VÍDEO SEGUINTE
Durante a lua-de-mel, Rodrigo Castelhano perdeu o pai. E as palavras finais que trocou com ele continuam a doer

No “Dois às 10”, recebemos Rodrigo Castelhano, o último recruta expulso da “1.ª Companhia”. Depois de abandonar a base ontem, Rodrigo fala pela primeira vez sobre a sua saída, marcada por uma votação que terminou com 25%.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:42
NESTE PROGRAMA
