Durante anos, Ivana e Leonor viveram com aversão à comida. Afinal, tinham uma doença rara

No “Dois às 10”, conhecemos a história de duas irmãs que sempre partilharam uma ligação muito especial. Entre mudanças de país, rotinas e uma vida em comum, viveram durante anos com enjoos frequentes, dores, vómitos e uma relação difícil com a comida. Sintomas que foram muitas vezes desvalorizados e atribuídos ao nervosismo ou a causas psicológicas, até que descobriram que ambas sofriam da mesma síndrome rara.